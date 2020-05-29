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美國職業運動拚復賽 最新動向一次看

中央社 / 紐約28日綜合外電報導
歐洲的德甲已復賽，英超、西甲與義甲也確定復賽，美國職業運動復賽成焦點。 法新社
歐洲的德甲已復賽，英超、西甲與義甲也確定復賽，美國職業運動復賽成焦點。 法新社

歐洲的德甲已復賽，英超、西甲與義甲也確定復賽，美國職業運動的復賽動向備受關注。紐約時報整理美國職籃NBA、美國職棒大聯盟MLB等最新動態。

美國是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重災區，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，美國已有超過172萬人染疫，並有超過10萬人病故，兩項統計雖都在全球排名第一，但因疫情有緩和趨勢，先前被迫停賽的職業運動已在尋求復賽。

紐約時報整理美國各職業運動復賽相關資訊如下：

● NBA

美國職籃NBA預期將在7月復賽，這項決定可望在未來兩週內公布。復賽後可能在美國佛羅里達州的迪士尼世界（Disney World）開打，屆時將不開放球迷進場。至於美國女子職籃WNBA，則暫未宣布回歸日程。

● MLB

美國職棒大聯盟MLB打算7月開打，本季賽程將縮減為每隊僅打82場的規模。但據報MLB勞資雙方針對縮水球季的薪資的協商觸礁，新季何時能展開還有變。

● NFL

職業美式足球聯盟NFL新季於9月10日開踢的計畫不變，但原訂在英國倫敦、墨西哥首都墨西哥市進行的比賽，將改在美國本土進行，除此之外目前沒有宣布其他重大的改變。許多球隊仍計畫於6月開訓。

● 大學美式足球

即便學生們還未重返校園，大學美式足球多個聯盟6月開始自主訓練，球隊可能在7月展開集訓。

● NHL

北美職業冰球聯盟NHL復賽後將直接進行24隊參與的季後賽，重新開打時間不晚於7月1日，秋季就將決定本季冠軍誰屬。在3月停賽後，各隊將於6月開始自主訓練。

● 高球

全美各地的高球場已經開放，美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）復賽後的首戰，將是6月11日在德州沃斯堡（Fort Worth）開打的嘉信理財挑戰賽（CharlesSchwab Challenge）。至於美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的開打時間將在7月23日。

● MLS

美國職業足球大聯盟MLS的一些球隊，在迪士尼為可能的復賽準備。在此同時， 國國家女子足球聯賽NWSL將於6月27日，在鹽湖城展開25場比賽。

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