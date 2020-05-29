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PGA／伊利諾州仍有限制 約翰迪爾精英賽取消

世界日報 / 體育新聞組／綜合報導
PGA巡迴賽即將在兩周內恢復，但28日宣布因新冠疫情因素將取消約翰迪爾精英賽。 路透
PGA巡迴賽即將在兩周內恢復，但28日宣布因新冠疫情因素將取消約翰迪爾精英賽。 路透

PGA巡迴賽即將在兩周內恢復，但28日宣布因新冠疫情因素將取消約翰迪爾精英賽。

比賽原定於7月9日至12日在伊利諾州Silvis市的TPC Deere Run舉行，這個自1972年就列入PGA巡迴賽程的比賽預計將由新賽事取代。

消息人士透露，PGA官員正在考慮一些替代場地，包括預定在迪爾精英賽前一周舉行火箭信貸精英賽（Rocket Mortgage Classic）的底特律Ponte Vedra Beach；重啟賽事後一周、即7月16日至19日舉行俄亥俄紀念賽（Memorial）的俄亥俄州Columbus。另一種可能的選擇是在向來承辦巴爾巴索錦標賽（Barbasol Championship）的肯塔基州Lexington市，2020年該賽事已取消；還有就是目前正在進行資深球員冠軍賽（Senior Players Championship）的俄亥俄州Akron市。

PGA在新聞稿中表示，將在「不久的將來」提供賽事和地點的詳細訊息。

巡迴賽總監彼得森（Clair Peterson）指出：「每項賽事、贊助商和團體的狀況各自不同。不能只因為一個區域和一場賽事可以舉辦錦標賽，就代表可能輕易放行。」「由於在伊利諾州舉行比賽受到嚴格的限制，除非該州恢復至疫情的第五階段，巡迴賽才能在該州進行；而伊利諾州目前才進入第三階段。」

具體而言，在比賽開始當周，州政府仍限制仍集會人數不可超過50人。

約翰迪爾精英賽是經過重訂的PGA巡迴賽日程表上的第五項比賽，原本可能是第一個允許球迷參加的比賽。

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