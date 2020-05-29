足球／政府開綠燈 義甲6月20日重新開踢

義大利體育部長史巴達佛拉（Vincenzo Spadafora）今天說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情獲得遏制後，義大利甲級足球聯賽將於6月20日復賽。

義甲自3月9日停賽至今。

史巴達佛拉另表示，義大利盃的賽事有可能比義甲提前一週舉行。

他說，義國政府已批准義大利足球總會建議的健康措施，以及一旦又得停賽的因應備案。

義甲已進行26輪比賽，距離整季38輪的賽事還有12輪要進行。