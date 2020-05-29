足球／英超6月17日復賽 剩餘92場全數關門踢

中央社 / 倫敦28日綜合外電報導

英超聯盟今天發表聲明，在所有安全要求就緒下，各隊同意2019-20年球季自6月17日復賽。由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情未消散，剩餘的比賽將閉門舉行。

英格蘭足球超級聯賽聯盟聲明指出，艾斯頓維拉（Aston Villa）出戰雪菲爾德聯（Sheffield United）及曼城（Manchester City）對上兵工廠（Arsenal）的比賽將於6月17日當天登場，距離上一場3月9日萊斯特城（Leicester City）以4比0擊敗艾斯頓維拉剛好滿100天。接下來從6月19日起重啟完整的賽事。

針對今年球季剩餘的92場比賽，聯盟已和數家轉播單位談妥直播合約，其中包括首次取得轉播權的英國廣播公司體育台（BBC Sport）。

英超於3月13日因為疫情停賽，不過各隊已在上週回歸小組訓練，昨天更一致表決通過恢復鏟球等肢體碰觸訓練。

英國媒體估計，若本季無法復賽，英超聯盟轉播營收損失將高達7.5億英鎊（約新台幣283億元）左右。

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