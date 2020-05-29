足球／英超6月17日復賽 首戰曼城對決兵工廠
英國廣播公司（BBC）報導，英格蘭足球超級聯賽將於6月17日重啟賽事，首戰由曼城對決兵工廠，以及艾斯頓維拉（AstonVilla）力拚雪菲爾德聯（Sheffield United）。
報導指出，這兩場對陣表率先出爐，其他對陣表仍在商討中，但所有球隊現階段都同意復賽，未來比賽將閉門進行，不會有觀眾。
英超聯賽於3月13日因為冠狀病毒疫情停賽，今年賽季還有92場比賽要打。6月17日復賽，距離上一場比賽、3月9日萊斯特城（Leicester City）以4比0擊敗艾斯頓維拉剛好滿100天。
英超截至目前共有2752人採檢，出現12起陽性反應。球員和球團工作人員將繼續維持一週採檢2次，確診者立即自主隔離7天。
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