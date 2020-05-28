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足球／美國女足聯賽開第一槍 6月27日重啟比賽

中央社 / 紐約27日綜合外電報導
美國國家女子足球聯賽NWSL將成為美國第一個在疫情中復賽的體育聯盟，今天宣布將自6月27日起舉行比賽。 美聯社
美國國家女子足球聯賽NWSL將成為美國第一個在疫情中復賽的體育聯盟，今天宣布將自6月27日起舉行比賽。 美聯社

美國國家女子足球聯賽NWSL將成為美國第一個在疫情中復賽的體育聯盟，今天宣布將自6月27日起舉行比賽。

有9隊參與的巡迴賽將在NWSL猶他皇家（UtahRoyals）主場齊昂銀行體育館（Zions Bank Stadium）舉行NWSL挑戰盃（NWSL Challenge Cup）賽事，並在美國職業足球大聯盟MLS皇家鹽湖城（Utah Royals）主場力拓球場（Rio Tinto Stadium）舉行4強賽與決賽。

法新社報導，美國職籃NBA、MLS、美國職棒大聯盟MLB與北美職業冰球聯盟NHL球季都因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情停擺，不過還沒敲定復賽策略，預計不會在7月前重啟球賽。

運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）報導，NBA將目標放在7月底或8月初在佛羅里達州奧蘭多重啟賽事，正在研擬「多階段的醫療與安全規範」。

美聯社報導，MLB想在7月4日左右在空蕩的棒球場重啟球季，並提出規劃82場正規球季比賽的賽程。MLB聲稱，沒有門票與相關收入，球隊開打將損失數十億美元。

美國籃球名人堂主席柯蘭基羅（Jerry Colangelo）今天向體育電視頻道ESPN透露，為前洛杉磯湖人當家球星布萊恩（Kobe Bryant）、前聖安東尼奧馬刺明星中鋒鄧肯（Tim Duncan）與前明尼蘇達灰狼看板球星賈奈特（Kevin Garnett）和另6名球星舉行的入主儀式將延至2021年。

美國籃球名人堂入主儀式原定8月29日在麻薩諸塞州春田（Springfield）登場。

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