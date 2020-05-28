英超／再通報4人確診 艾斯頓維拉教頭父親染疫過世

英格蘭足球超級聯賽今晚宣布，艾斯頓維拉總教練狄恩．史密斯的父親感染新型冠狀病毒不治；此外，經過最新一輪檢測後，有3個球隊通報4人驗出對冠狀病毒呈陽性反應。

79歲的朗．史密斯（Ron Smith）一生都是伯明罕足球俱樂部艾斯頓維拉（Aston Villa）的死忠球迷，球團今天說，他感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）4週。

艾斯頓維拉發表聲明說：「艾斯頓維拉家族沉痛地宣布，我們現任總教練狄恩（Dean Smith）的父親朗．史密斯過世，享壽79歲。」

聲明說：「朗6年前確診失智症後，一直住在養護中心，他是在4週前感染冠狀病毒，住院一段時間後不治，當時他的家人隨侍在側。」

史密斯不是英超唯一因為新型冠狀病毒而失去至親的教練，曼城（Manchester City）總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）高齡82歲的母親上月也染疫病逝。

英超稍早宣布，經過最新一輪檢測後，有3個球隊通報4人驗出對冠狀病毒呈陽性反應。

英超又說，26日與27日共有1008名球員與球團工作人員採檢COVID-19。確診者現在將自我隔離7天。

英超球員與球團工作人員本月稍早開始接受採檢以來，總共完成2752件檢驗，今天宣布又有4人確診，代表目前只有12起陽性病例。

英超說，不會公布驗出陽性反應的球團或個人具體細節。

英超自3月起就沒有比賽，但英國政府同意可自6月1日起復賽。