足球／西媒：梅西恐比C羅早退役

西班牙媒體報導，梅西可能比C羅更早退役，也不確認他是否會長期留在巴薩。

西班牙「馬卡報」在題為「梅西面臨輸掉與C羅的戰鬥」的評論中指出，梅西6月24日將迎來33歲生日，在這個年齡，許多足球運動員已開始規畫退役，但梅西似乎還沒這麼做。

梅西表示自己的職業生涯還沒有結束，但人們已在猜測他還會在巴薩踢多久。巴薩對球員的要求向來最高。

在義大利，C羅證明了自己在頂級聯賽中長期踢球的能力。到2022年6月與尤文圖斯的合約到期時，這位葡萄牙巨星將年滿37歲，鑑於他致力保持巔峰狀態的責任心，他應該還可以再踢一段時間。

目前尚不清楚梅西是否願意或者能夠繼續保持最高水平，縱使他最近幾季的表現證明他還能踢。現在最大疑問就是梅西願意踢到什麼時候，他要追平C羅嗎？是繼續再與最好的球員競爭3、4年？還是提前告別聯賽？

如果不選擇留在歐洲頂級俱樂部，梅西或許可以加盟像美國MLS這樣的賽事，這樣他的身體不會承受太大壓力。無論如何，每個足球迷都希望他能像現在這樣繼續登場，一直踢到36歲或37歲。