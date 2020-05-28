高球／慈善配對賽大成功 米克森：下次找柯瑞、喬丹

剛與老虎伍茲(Tiger Woods)、曼寧(Peyton Manning)和布雷迪(Tom Brady)在24日打完慈善高爾夫賽，米克森(Phil Mickelson)似乎意猶未盡，希望「配對賽」能成為年度賽事。

他在接受《洛杉磯時報》採訪時指出，「可以邀請像NBA的柯瑞(Steph Curry)和喬丹(Michael Jordan)，或NFL的羅莫(Tony Romo)和馬霍姆斯(Patrick Mahomes)等人，他們高爾夫都打得很好，而且很有個人風格。」

他說，「這些人物將在這種配對賽中大放異采。或者，也可以邀請像是大衛(Larry David)和墨瑞(Bill Murray)喜愛高爾夫的娛樂名人。我想這將使這個賽事廣獲矚目。」

24日的「慈善冠軍配對賽」電視轉播平均吸引了580萬觀眾，為有線電視史上收視率最高的高爾夫電視轉播。伍茲和曼寧在這場賽事中，以一桿優勢擊敗米克森和布雷迪。

米克森表示，「我認為我們從第一場比賽中學到很多東西，可以讓第二場比賽變得更好，而且可以舉辦下去。」「有個球伴可以增加更多互動，而且在高爾夫球車架設鏡頭的貼身感加分更多。這些都是可以繼續發展並讓它變得更好的要素。」

他說，他甚至可以與伍茲聯手出擊，「如果伍茲和我組隊並挑戰兩名年輕球員，或者我們與年輕隊友聯手再次進行真正高水平的配對賽，會是如何？」「我認為這是有市場的。但也必須要找到適合的人選，像是湯馬斯(Justin Thomas)這樣風趣的PGA球員，相信會為這樣的活動增加很多看頭。」