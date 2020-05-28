羽球／東奧積分賽明年重啟 我國四組人馬在安全名單

受到新冠肺炎疫情影響，在全英公開賽後全面停擺的世界羽壇，繼日前公布下半年的賽事計畫後，世界羽聯也在今天宣布，將於明年第1至17周重啟奧運積分賽，只要今年這段期間內受到疫情影響停辦的奧運資格賽事，都將於明年保有奧運積分資格。

BWF在日前公布從九月開始至年底前，扣除不包含在BWF世界巡迴賽的超級100賽後，共計22場賽事的時程安排，讓世界羽壇將在下半年重新恢復生機，不過各界最關心的奧運積分賽，世界羽聯則是宣布將會在明年重啟，也代表今年下半年的賽事將不會有積分產生。

BWF秘書長倫德（Thomas Lund）指出，儘管在2020年底恢復國際賽事是世界羽聯的首要目標，不過奧運與殘障奧運會的積分賽要到2021年才會重新啟動，以確保今年同時間受到新冠肺炎疫情影響而停賽的賽事，能繼續保有奧運積分。

根據BWF公布的最新奧運積分賽規則中指出，在原定的奧運積分賽期間獲得的奧運排名與積分都將完整保留，而延期或取消的奧運資格賽將從明年第1周至17周重新啟動，但只納入在今年因為疫情而被迫延期或是取消的資格賽，且因對應今年的比賽時間，於明年同一周內舉行，如無法於同時段安排賽事，BWF將會批准於明年第1至17周的範圍內另訂比賽時間。

依照BWF公布的最新規則，明年包括德國公開賽、瑞士公開賽、馬來西亞公開賽、新加坡公開賽以及閉門的羽球亞錦賽都將會列入奧運積分。而根據東京奧運羽球參賽資格規定，只要在奧運積分排名單打前16名、雙打前八名都能取得參賽門票，一個單項以一國兩組為限，我國目前包括女單第二名的戴資穎、男單第二名的周天成、第10名的王子維與男雙第七名的李洋／王齊麟都在安全範圍。