快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／東奧積分賽明年重啟 我國四組人馬在安全名單

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
羽球奧運積分賽明年才會重啟，我國目前包括女單第二名的戴資穎、男單第二名的周天成在內的四組人馬目前都在安全名單內。 歐新社
羽球奧運積分賽明年才會重啟，我國目前包括女單第二名的戴資穎、男單第二名的周天成在內的四組人馬目前都在安全名單內。 歐新社

受到新冠肺炎疫情影響，在全英公開賽後全面停擺的世界羽壇，繼日前公布下半年的賽事計畫後，世界羽聯也在今天宣布，將於明年第1至17周重啟奧運積分賽，只要今年這段期間內受到疫情影響停辦的奧運資格賽事，都將於明年保有奧運積分資格。

BWF在日前公布從九月開始至年底前，扣除不包含在BWF世界巡迴賽的超級100賽後，共計22場賽事的時程安排，讓世界羽壇將在下半年重新恢復生機，不過各界最關心的奧運積分賽，世界羽聯則是宣布將會在明年重啟，也代表今年下半年的賽事將不會有積分產生。

BWF秘書長倫德（Thomas Lund）指出，儘管在2020年底恢復國際賽事是世界羽聯的首要目標，不過奧運與殘障奧運會的積分賽要到2021年才會重新啟動，以確保今年同時間受到新冠肺炎疫情影響而停賽的賽事，能繼續保有奧運積分。

根據BWF公布的最新奧運積分賽規則中指出，在原定的奧運積分賽期間獲得的奧運排名與積分都將完整保留，而延期或取消的奧運資格賽將從明年第1周至17周重新啟動，但只納入在今年因為疫情而被迫延期或是取消的資格賽，且因對應今年的比賽時間，於明年同一周內舉行，如無法於同時段安排賽事，BWF將會批准於明年第1至17周的範圍內另訂比賽時間。

依照BWF公布的最新規則，明年包括德國公開賽、瑞士公開賽、馬來西亞公開賽、新加坡公開賽以及閉門的羽球亞錦賽都將會列入奧運積分。而根據東京奧運羽球參賽資格規定，只要在奧運積分排名單打前16名、雙打前八名都能取得參賽門票，一個單項以一國兩組為限，我國目前包括女單第二名的戴資穎、男單第二名的周天成、第10名的王子維與男雙第七名的李洋／王齊麟都在安全範圍。

羽球 戴資穎 周天成

延伸閱讀

羽球／復賽打頭陣 台北公開賽喊為難

羽球／BWF新賽程公布11月排7場 台將更憂疫情未平穩

羽球／世羽聯公布新賽程 周天成、李洋這樣看

羽球／世界羽球聯盟擬8月重啟賽事 4個月打22場

相關新聞

高球／慈善配對賽大成功 米克森：下次找柯瑞、喬丹

剛與老虎伍茲(Tiger Woods)、曼寧(Peyton Manning)和布雷迪(Tom Brady)在24日打完慈善高爾夫賽，米克森(Phil Mickelson)似乎意猶未盡，希望「配對賽」能

足球／西媒：梅西恐比C羅早退役

西班牙媒體報導，梅西可能比C羅更早退役，也不確認他是否會長期留在巴薩。 西班牙「馬卡報」在題為「梅西面臨輸掉與C羅的戰鬥」的評論中指出，梅西6月24日將迎來33歲生日，在這個年齡，許多足球運動員

網球防疫盃／雨神攪局 今日賽事順延

昨天就遇雨神攪局的109年球星防疫盃全國網球錦標賽，今天再「雨神同行」，全天賽事確定順延一天，包括「李家姊妹」李亞軒與李...

足球／美國女足聯賽開第一槍 6月27日重啟比賽

美國國家女子足球聯賽NWSL將成為美國第一個在疫情中復賽的體育聯盟，今天宣布將自6月27日起舉行比賽

英超／再通報4人確診 艾斯頓維拉教頭父親染疫過世

英格蘭足球超級聯賽今晚宣布，艾斯頓維拉總教練狄恩．史密斯的父親感染新型冠狀病毒不治；此外，經過最新一輪檢測後，有3個球隊...

羽球／東奧積分賽明年重啟 我國四組人馬在安全名單

受到新冠肺炎疫情影響，在全英公開賽後全面停擺的世界羽壇，繼日前公布下半年的賽事計畫後，世界羽聯也在今天宣布，將於明年第1...

網球防疫盃／休夠久 李亞軒不排斥單、雙打都參加

一○九年球星防疫盃全國網球錦標賽，昨日賽事受到間歇雨勢影響打打停停，女單頭號種子李亞軒，相隔兩個月首戰也因天公不作美得再...

網球防疫盃／全排男、女單延賽 王兆宜退種子闖會內

109年球星防疫盃全國網球錦標賽今日持續在臺北市網球中心上演精彩賽事。今日受到雨勢影響，全排男單會內賽次輪、全排女單會內...

網球／打球改變人生 帝亞弗盼更多非裔孩子投入網球

去年澳網打入八強成黑馬，22歲的非裔美籍帝亞弗（Frances Tiafoe）藉著網球改變一家人的命運，帝亞弗也自許成為...

PGA／閉門復賽 NBA名將巴克利建議讓球員別麥克風

PGA下月閉門復賽，少了觀眾的賽事如何增加樂趣？NBA傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）提出自己看...

網球防疫盃／許育修2個月狂重訓 意外練成厚片男

109年球星防疫盃全國網球錦標賽，本周在台北網球中心點燃戰火。我國網球好手許育修，休賽2個月積極重訓，著重爆發力和力量，...

網球／德新星澤瑞夫、希利奇 響應「球王」巡迴賽

新冠肺炎期間網球員悶得發慌，「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）「AdriaTour」網球巡迴賽消息一出...

熱門新聞

疫情摧殘過後 小聯盟再也回不去了！

MLB／老爹分享與曼尼合照 球迷讚：史上最強三四棒

為參加畢業典禮 卡特失去喬丹接班人地位？

中職／獅隊破紀錄連23戰開轟 投手群崩盤不敵兄弟

ABL／詹正興領軍夢想家青年隊 球員測試賽臥虎藏龍

喬丹「流感之戰」江湖傳言不斷 真相依舊羅生門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。