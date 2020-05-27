網球防疫盃／全排男、女單延賽 王兆宜退種子闖會內

109年球星防疫盃全國網球錦標賽今日持續在臺北市網球中心上演精彩賽事。今日受到雨勢影響，全排男單會內賽次輪、全排女單會內賽首輪都延賽至明日進行。

目前在全國青少年女子14歲排名高居第三的賴芃妤，為國內各大賽事的得獎常客，更在今年入選成為世界少年團體錦標賽中華台北代表隊成員，今日於U18女單會外賽迎戰目前就讀鳳山商工的呂芷家，賴芃妤面對年長四歲的對手展現「初生之犢不畏虎」的氣勢，輕鬆地以8-0完封對手，取得前進U18女單會內賽的門票。

球星防疫盃全排女單會外賽聚焦在第一種子蔡侑芩對決自會前賽晉級的王兆宜，兩人過去曾多次入選國家代表隊，對彼此的球風也相當熟悉。王兆宜今日開賽氣勢如虹，以4-2率先搶下首盤，不過第二盤卻被對手蔡侑芩以2-4扳平戰局，也讓戰局進入決勝盤「超級搶十」，雙方一路纏鬥至8-8平手，王兆宜連下兩分，不僅帶走本場比賽勝利，也順利收下會內賽門票。王兆宜賽後表示，先前由於疫情緣故，雖然少了累積實戰的機會，但長期將訓練重點擺在精進自身的體能與技能，也在本場比賽收到不錯的成效。王兆宜將在明日會內賽挑戰目前雙打排名高居世界135位的前輩謝語倢。

另一邊則上演「善化內戰」，目前就讀台南市善化高中的吳奕瑾對戰廖辰榛，廖辰榛以4-1、4-2直落二擊敗吳奕瑾取得晉級資格。同樣取得會內賽門票的還有黃萱與鄭絜心，黃萱今日以4-0、4-0輕鬆完封對手高慈薈；鄭絜心自會前賽一路挺進，晉級路上一盤未失，可說是手感相當火燙，明將挑戰會內賽頭號種子、目前單雙打世界排名高居前三百的李亞軒。

明日賽事九點開打，「109年球星防疫盃全國網球錦標賽」全排女單會內賽將陸續開打，最受矚目的焦點賽事為二月在大衛體育盃全排精英賽封后的李亞芯強碰台塑之星李冠儀；此外16歲小將楊亞依也將挑戰學姊張庭霈。