PGA／閉門復賽 NBA名將巴克利建議讓球員別麥克風

PGA下月閉門復賽，少了觀眾的賽事如何增加樂趣？NBA傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）提出自己看法，他建議賽會可以考慮讓球員別上小麥克風比賽，就像剛落幕的伍茲（Tiger Woods）、米克森（Phil Mickelson）的傳奇對決。

伍茲和米克森為新冠肺炎募款的防疫特別慈善賽，創下高球史轉播最高收看人次紀錄，擔任該場比賽轉播的巴克利上節目「Dan Patrick Show」時提到，這場慈善賽的方式能讓PGA借鏡。

巴克利提到，伍茲在比賽中表現非常放鬆，這也是收視率亮眼的重要關鍵，「整件事情的重點在於，球員愈放鬆，表現得愈有趣。如果沒有球球迷，你不能讓高球賽只有球員打球和轉播員不斷說話，如果想要成功，有好的收視，我認為該考慮讓球員別麥克風。」

巴克利在剛落幕的慈善賽就和NFL代表球星布雷迪（Tom Brady）透過麥克風唇槍舌戰，為賽事增添不少「笑」果。

過去歐錦賽和PGA次巡賽的韋伯網巡迴賽（Korn Ferry tours）就曾讓球員別上麥克風出賽，6月復賽的PGA如何在閉門下增添話題和觀賞度，巴克利的點子獲得《CBS》體育分析家法多（Nick Faldo）支持，法多說：「我相信有更多球員願意這樣做，且若他們樂意和我們這些評論員直接對話，意義非凡。」

6月11日舉行的沃斯堡邀請賽是PGA第一場復賽比賽，接續的傳承盃高球賽（RBC Heritage）、旅行者錦標賽（Travelers Championship）和火箭信貸菁英賽（Rocket Mortgage Classic）也將「閉門」舉行，7月9日到12日進行的約翰·迪爾精英賽（John Deere Classic）可能是第一場開放觀眾的賽事。