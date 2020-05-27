網球／打球改變人生 帝亞弗盼更多非裔孩子投入網球

去年澳網打入八強成黑馬，22歲的非裔美籍帝亞弗（Frances Tiafoe）藉著網球改變一家人的命運，帝亞弗也自許成為非裔族群的榜樣，將網球運動推廣給更多非裔族群認識，改善生活環境。

世界排名81名的帝亞弗的雙親是西非國家獅子山共和國 (Sierra Leone)的移民，父親過去在馬里蘭州網球中心擔任管理，母親為了生計則必須身兼兩份工作擔任護士。

帝亞弗去年2月世界排名來到生涯新高29名，去年澳網挺進八強寫下生涯新頁，為他賺進350萬美元（約台幣1.05億元），也改善全家的生活。

近日他接受ATP官網訪問表示，希望自己的例子能讓更多非裔孩子接觸網球，他早在10年前就承諾要改善家人的生活，如今他也信守承諾，「我的目標是幫助更多非裔孩子打網球，並成為他們的榜樣。」

但帝亞弗呼籲想投入網球運動的孩子，要做好心理準備，「你必須把網球擺第一優先，且還是得犧牲某些東西，但我還是非常享受打網球，也是我的志業。」