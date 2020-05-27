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網球防疫盃／許育修2個月狂重訓 意外練成厚片男

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
許育修高居本周防疫盃男單頭號種子。記者林宋以情／攝影
許育修高居本周防疫盃男單頭號種子。記者林宋以情／攝影

109年球星防疫盃全國網球錦標賽，本周在台北網球中心點燃戰火。我國網球好手許育修，休賽2個月積極重訓，著重爆發力和力量，意外讓他身形變厚實，朋友、教練看到都說壯。

21歲的許育修，今年邁入轉職業第3年，原本計畫今年要多打ATP挑戰賽，衝排名到250名內，但新冠肺炎攪局打亂計畫，許育修只能利用時間鍛鍊身體素質，並調整發球姿勢。

許育修表示，過去發球掛網機率較高，這兩個月也針對發球角度做些微調，希望提高發球進球率，另一方面也透過重量訓練，強化爆發力。

許育修說：「其實沒有想要刻意變壯，體重也大概才多了1、2公斤，不過倒是很多朋友都說我變壯。」也是練肌耐力的附加成果。

整整兩個月，許育修只參加隊長盃，先前員林菁英挑戰賽他沒有參加，防疫盃他預計連兩周參賽，檢視訓練成果，本周高居男單第一種子的他，也期待下周和學長楊宗樺以及國內好手吳東霖、曾俊欣等人切磋，「很久沒比賽了，打完覺得很舒服啊。」

許育修 曾俊欣 楊宗樺

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