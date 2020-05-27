網球／德新星澤瑞夫、希利奇 響應「球王」巡迴賽

新冠肺炎期間網球員悶得發慌，「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）「AdriaTour」網球巡迴賽消息一出吸引多位球星響應，德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev）、克羅埃西亞兩球星希利奇（Marin Cilic）、克里奇（Borna Coric）也宣布將同場競技。

「AdriaTour」巡迴賽將在6月13日於7月5日於4個城市舉行，一站8名球員參賽，分兩組進行小組賽，分組第一爭冠。先前包括第3汀恩（Dominic Thiem）、保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）都確定與會。

首站將於約克維奇的家鄉、塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）登場，地主球王直呼，「我將會盡我所能，扮演最好的主人。」由於塞爾維亞仍禁止大型集會，因此賽事將採閉門進行。

約克維奇日前才剛自西班牙返國，他透露自己居住的地方正好有網球場，因此每天都能持續訓練，維持球感。

第二站將在克羅埃西亞城市札達爾，第三站蒙特內哥羅，第四站則是波士尼亞與赫塞哥維納的巴尼亞盧卡舉行，賽事最終7月5日在波赫聯邦塞拉耶佛（Sarajevo）將有小約與德祖赫（Damir Dzumhur）的表演賽。