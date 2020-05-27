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拳擊／以父親偶像為名 現任英國拳王盼與泰森同台

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
以拳壇傳奇泰森（Mike Tyson）來命名的現任英國世界重量級拳王弗里。 路透
以拳壇傳奇泰森（Mike Tyson）來命名的現任英國世界重量級拳王弗里。 路透

以拳壇傳奇泰森（Mike Tyson）來命名的現任英國世界重量級拳王弗里（Tyson Fury），在近日收到了與泰森對決的邀約，雖然最後此事無疾而終，不過他強調會尊重泰森的決定，但不會強迫他較勁。

53歲的前世界拳王泰森在近日不斷分享自己訓練的影片，並傳出已收到一張包含慈善捐款在內共計2000萬美元的合約，近期將會舉行一場慈善表演賽，這也讓不少格鬥界好手都希望能與這位傳奇拳手同台較勁，其中包括了現任英國拳王弗里。

「我接到一通電話問我想不想跟泰森進行一場練習賽。」弗里在談到可能與泰森站上同一個擂台時說：「我說當然好，但我目前還沒有收到任何進一步的消息來實現這場比賽。」

現年31歲的弗里，今年二月在WBC世界重量級拳王爭霸賽中，於第七回合TKO（技術擊倒）了當時拳王懷爾德（Deontay Wilder），不僅成功搶下拳王腰帶，還完成了職業生涯連30戰不敗的紀錄。

全名為泰森．弗里的弗里，出生於英國曼徹斯特，雖然他現在是身高206公分的「人間凶器」，不過在剛出生時他卻是僅有450公克的早產兒，而弗里的父親為了替兒子打氣，決定用偶像泰森作為兒子的名字，希望他能像泰森一樣成為一名真正的戰士。

不過弗里也知道要31歲的他與53歲的泰森一起比賽的可能性並不大，目前外界也盛傳泰森的比賽對手將是當年「咬耳」事件的另一名主角赫利菲德（Evander Holyfield），弗里也表示將會尊重泰森的決定，「他們現在都老了，不過沒人能說準他們的能力在哪裡，我也不想扼殺任何人的夢想，如果他們兩個現在的狀況是適合對決，就讓他們這樣做吧，這是他們的人生，而不是我的。」

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