足球／英超將重啟 曼聯、熱刺打頭陣

根據英國多家媒體報導，英超可能會在本周確定賽季重啟日期。如果一切順利，賽季重啟後的首戰將是曼聯對陣熱刺的焦點大戰。

英超目前已經恢復第一階段的訓練，各俱樂部將於27日投票決定是否進入下一階段的人際接觸訓練，預計大多數俱樂部都將投出贊成票。《天空體育》報導，英超複賽的具體時間將有可能在本周末前提出，目前兩個候選時間分別是6月12日和6月19日。也有部分俱樂部希望再多一周的備戰時間。

不過無論賽季重啟的最終時間為何，重啟後的首場比賽基本上已經確定，就是曼聯對陣熱刺。這場比賽原本應該在3月15日進行，但是因為疫情的關係延後了。

之前也有消息指出，轉播媒體已經接到英超通知，為賽季重啟做好準備，計畫是在周五和周一晚上各轉播一場比賽，周六和周日安排另外8場比賽。