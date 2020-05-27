足球／「直播」炒熱氣氛 丹超要帶回萬名球迷

在新冠疫情大流行期間透過視訊進行人際交流已成生活常態。現在，丹麥足球超級聯賽(Superliga)俱樂部奧胡斯(AGF Aarhus)打算運用這項科技，將1萬名球迷帶到球場邊，即使本賽季在28日重啟時仍是閉門對戰。

從美國NFL到英超聯賽，全球體育界都在苦思場邊看台上如何安排虛擬觀眾和如何製造球場噪音，但通常兩者無法兼顧。而現在奧胡斯有個嶄新的點子，可能成為後疫情體育賽事的新典範。

在對陣Randers的主場比賽中，奧胡斯將在球場看台上安裝一個巨大的螢幕，創造出所謂的「全球第一個虛擬看台」，讓球迷們可以透過Zoom免費為球隊加油，甚至還推出分區看台。

該計畫召集人卡爾森(Soren Carlsen)說，「球迷可以經由大螢幕聽到、感受到並見到整場球賽的進行。」

這個大螢幕由3個顯示器組合在一起，形成一個40公尺寬、2.8公尺高的巨型螢幕，一次可容納200名球迷影像。球迷將有22個不同的分區看台可供選擇，現場轉播也將納入螢幕上球迷的反應。

若球迷出現不理性言行，Zoom管理人可立即中止其直播收視權。卡爾森說，這是比照正常球場觀眾行為規定，就像各球團的社群媒體平台一樣，管理員可監控非理性言語和行為，不會出現不該看到的東西，也不會聽到褻瀆的言語。

奧胡斯不是第一個嘗試採用新方法在閉門比賽營造現場氣氛的俱樂部。

同為丹超的球團FC Midtjylland在球場上安裝得來速螢幕，而全球各地的球隊大多在看台上放滿人型紙板。

在南韓，首爾足球俱樂部因在看台上放置「充氣娃娃」而遭罰款。