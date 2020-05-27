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美國限制逐漸鬆綁 各職業賽可望陸續復賽

中央社 / 紐約26日綜合外電報導
美國逐步放寬限制，包含MLB、NBA與NHL都開始規劃復賽方案，有信心讓運動回歸到球迷生活中。 法新社
美國逐步放寬限制，包含MLB、NBA與NHL都開始規劃復賽方案，有信心讓運動回歸到球迷生活中。 法新社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發，迫使美國職業賽事停擺，NBANFL、MLB的球員工會如今紛紛表示，比賽可望在今年以某種形式恢復進行。

但北美這3大體育聯盟目前都還沒有任何定案，對於那些試著避免感染病毒，卻同時冒著健康風險打球的人來說，安全「確定性」仍是他們相當關切的議題。

職業美式足球聯盟NFL球員工會執行理事史密斯（DeMaurice Smith）、美國職籃NBA球員工會執行理事羅伯茲（Michele Roberts）、美國職棒大聯盟MLB球員工會理事長克拉克（Tony Clark）在一次電話會議中，對（復賽）展現信心。

當被要求對復賽的可能給分，以1到10分打分數，10分代表一定會復賽。克拉克表示MLB是8.5分，羅伯茲稱NBA是6分，史密斯則認為NFL是6分到7分之間。

羅伯茲說：「上週我可能會打8分。」他表示，最近有些球員向我反映他們的擔憂，因為現在嬰兒和幼童都有感染的病例，因此讓人擔憂的程度增加了。

羅伯茲告訴體育電視頻道ESPN，絕大多數的球員都想要復賽，但對於能免於染疫的保護「必須有一定程度的把握」。

NBA的球員已獲准能在球隊的設施進行個別訓練，儘管細節尚未做最終確認，但他們正尋求能於7月下旬在佛羅里達州奧蘭多的迪士尼樂園復賽的計畫。

北美職業冰球聯盟NHL主席貝特曼（Gary Bettman）今天透過影片宣布，目前停賽的狀況將會終結。

貝特曼提出了一個NHL計畫的整體性框架，在聯盟對疫情發展採取觀望的態度下，包括許多（比賽的）日期、場地、形式等都尚未做出最終決定。

羅伯茲 NBA NFL

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