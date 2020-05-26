網球防疫盃／10站喊卡 李亞軒：沒休過這麼久

受到新冠肺炎疫情影響，ATP、WTA職業網球賽停賽至7月底，我國好手李亞軒上半年度就超過10站喊卡，讓她苦笑說，從來沒休過這麼久的假。

李亞軒表示，光是3、4月就停了6站，若要算到7月底，恐怕要超過10站，「生涯從來沒有放過2個月的假，這是最長的。」

李亞軒去年底和吳芳嫺於海碩女網雙打稱后，澳網亞太區外卡賽女雙奪冠，笑納生涯首張澳網女雙會內賽門票。

李亞軒坦言澳網初體驗籤表就很「硬」，對上澳網新科球后21歲美國女將珂寧（Sofia Kenin）以及前世界女雙冠軍瑪泰克•史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），表示這對美國組合前、後排各司其職，且網前很會挑時間差，「我們都不太敢動，而且珂寧底線抽球強，是真的打得很出色，沒有給我們太多漏洞，簡直是打不死。」

停賽期間訓練不能停，李亞軒跟許多選手一樣自我加強，「其實全面方面都有在調整，特別是反拍和發球，我過去反拍比較沒有尾勁，這幾個月有加強，防疫盃希望能驗收一下成效。」