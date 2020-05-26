高球／收視保證伍茲 慈善對決創觀看人數新猷

美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）和兩度拿下超級盃MVP的曼寧（Peyton Manning）合作，對抗米克森（Phil Mickelson）和NFL傳奇球星布雷迪（Tom Brady）的慈善賽除募得2千萬美金的新冠肺炎善款，特別對決更吸引580萬球迷收看，改寫高球轉播賽事的新高紀錄。

原本紀錄是2010年名人賽創下的490萬，當年焦點球員之一仍是伍茲，他在婚外情醜聞後首度重返高球場。

10年後，他和米克森展開傳奇對決第二回合，這場對戰共在TNT、TBS、truTV和HLN播出，4個平台平均吸引的球迷達580萬人，最高收視擇是落在當地下午5點45分到6點，當時球技備受質疑的布雷迪抓下小鳥，讓球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）啞口無言，這段共吸引630萬人收看。

這是PGA受新冠肺炎停賽後，連續第二周的慈善賽直播創下佳績，先前北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）參加的慈善賽也吸引235萬人觀看。

PGA計畫兩周後從德州重啟賽程，賽事仍採「閉門」方式舉行，收視數字有機會再寫亮眼成績。