聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫盃網球／「大小詹」幫特訓 新星吳芳嫺休賽勤練功

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
台灣網球新星吳芳嫺。記者林宋以情／攝影
台灣網球新星吳芳嫺。記者林宋以情／攝影

年初和李亞軒首闖澳網女雙會內賽，20歲網球新星吳芳嫺，今年賽季前景看好，未料受新冠肺炎疫情攪局，只能留在台灣訓練，不過前輩「詹家姊妹」捎來問候，這幾個月來幫忙特訓，成為她的意外收穫。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽，25日起在台北網球中心登場，沒有參加單打的吳芳嫺，今日現身網球中心找朋友們敘舊，預計雙打賽事將出賽。她去年底和李亞軒先在海碩女網雙打稱后，澳網亞太區外卡賽女雙更一舉奪冠，生涯首闖澳網女雙會內賽，寫下新頁。但疫情說來就來，打亂賽事行事曆，今年賽季僅打了4站就喊卡。

回顧初次踏進澳網賽場墨爾本公園，吳芳嫺眼睛發亮，「整個氣氛和待遇都很不一樣，包括有車子接送，選手每天也有100澳幣供餐，吃都吃不完。」

但生涯首場大滿貫賽登場地另吳芳嫺、李亞軒有些措手不及，當時澳洲野火肆虐，李吳配賽程自下午2點等到晚上7點，當時以為遇雨場地泥濘延賽，已換裝準備返回下榻飯店，卻又臨時被通知要上場，加上對手又是澳網新科球后21歲美國女將珂寧（Sofia Kenin）、前世界女雙冠軍瑪泰克•史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），讓李吳配難以發揮。

「珂寧的底線強勢，瑪泰克•史丹絲則是網前截擊、吊高球技巧出色，特別是我方發球都給予很大壓力。」吳芳嫺直呼，瑪泰克•史丹絲的氣勢凌人，也是她最想學習之處，李亞軒也跟吳芳嫺相約，「大不了今年再打一次外卡賽。」

休賽期間吳芳嫺加強最弱的體能和爆發力，上個月起也開始和詹詠然／詹皓晴展開一周2、3天練球，「前輩都會分享該怎麼站位、怎麼處理球，特別是我的反拍截擊沒那麼好，蠻有收穫的。」

澳網 李亞軒 珂寧

延伸閱讀

蘇貞昌呼籲：全民拚防疫 6月7日起國內鬆綁

防疫盃／台灣網球競爭強! 16歲紐西蘭籍Tina全家來台

網球／大滿貫閉門打？ 兩屆溫網冠軍反對

網球防疫盃／赴美讀書兼顧球技 羅翊睿凌晨4點上課

相關新聞

網球防疫盃／練球還得顧課業 羅翊睿旅美仍樂在其中

兩年前拿下全國排名賽冠軍，十九歲的羅翊睿去年選擇赴美，就讀堪薩斯州威奇托州立大學。即便課業比球技更有挑戰，獨自背負球隊、...

網球防疫盃／常見「球員兼裁判」 比球技更要運動家精神

有別於一般球類運動，球員、裁判缺一不可，唯獨網球賽是例外；「球員兼裁判」對網球選手而言，從小便司空見慣，國小賽事到全國排...

鍾情木球 他高一成最年輕國手

屏東縣恆春工商生高一學生林彥宇從小三那年接觸木球，愈玩愈起勁，國中時在各大小比賽嶄露頭角，日前參加世界盃木球國手選拔賽，...

網球防疫盃／10站喊卡 李亞軒：沒休過這麼久

受到新冠肺炎疫情影響，ATP、WTA職業網球賽停賽至7月底，我國好手李亞軒上半年度就超過10站喊卡，讓她苦笑說，從來沒休...

高球／收視保證伍茲 慈善對決創觀看人數新猷

美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）和兩度拿下超級盃MVP的曼寧（Peyton Manning）合作，對抗...

防疫盃網球／「大小詹」幫特訓 新星吳芳嫺休賽勤練功

年初和李亞軒首闖澳網女雙會內賽，20歲網球新星吳芳嫺，今年賽季前景看好，未料受新冠肺炎疫情攪局，只能留在台灣訓練，不過前...

防疫盃／台灣網球競爭強！16歲紐西蘭籍Tina全家來台

在紐西蘭幾乎沒對手，紐西蘭籍的16歲小將Tina Marie Li，去年全家移居台南善化，專程來台拜師學網球。Tina ...

網球／大滿貫閉門打？ 兩屆溫網冠軍反對

今年溫布頓因新冠肺炎取消，原本本周登場的法網也延到9月，但和8月底登場的美網能否順利舉行仍是未知數，兩度溫網得主、捷克女...

網球防疫盃／赴美讀書兼顧球技 羅翊睿凌晨4點上課

前三次參加全國排名賽，一次奪冠兩度四強，羅翊睿高雄新莊高中畢業後，在家人的支持下決定赴美攻讀學位。受到新冠肺炎疫情影響，...

防疫盃／網球特有「球員兼裁判」 考驗選手運動家風度

球員兼裁判，一般運動賽事幾乎不可能，但對網球選手而言是家常便飯，從國小起的賽事到全國排名賽，許多比賽都沒有主審，自小就考...

格鬥／為6億元重返賽場 泰森復出格鬥強者邀約不斷

前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson），在近日頻頻上傳個人訓練的影片後傳出將重出江湖，今天紐約媒體也報導，已有公司...

網球防疫盃／納達爾是偶像 傅弘霖從心著手拚職業

擁有一八九公分傲人身高，十八歲網球小將傅弘霖也是我國網球未來之星，最欣賞西班牙納達爾的他，未來有志朝職業選手發展，法國籍...

熱門新聞

中職／19歲江坤宇強勢卡位 36歲王勝偉何去何從

喬丹如暴君一舞四方怒 老大跟著學詹皇走自路

NBA／暖心打賞3萬小費 騎士佐蒙德讓女服務生爆哭

NBA／自慚搭勇士奪冠順風車 巴恩斯宣稱退還戒指

NBA／再點燃與喬丹戰火 湯瑪斯：他不在我競爭行列

NBA／不認為鄧肯比自己強 羅賓森：但他改變我的生涯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。