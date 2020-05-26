防疫盃網球／「大小詹」幫特訓 新星吳芳嫺休賽勤練功

年初和李亞軒首闖澳網女雙會內賽，20歲網球新星吳芳嫺，今年賽季前景看好，未料受新冠肺炎疫情攪局，只能留在台灣訓練，不過前輩「詹家姊妹」捎來問候，這幾個月來幫忙特訓，成為她的意外收穫。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽，25日起在台北網球中心登場，沒有參加單打的吳芳嫺，今日現身網球中心找朋友們敘舊，預計雙打賽事將出賽。她去年底和李亞軒先在海碩女網雙打稱后，澳網亞太區外卡賽女雙更一舉奪冠，生涯首闖澳網女雙會內賽，寫下新頁。但疫情說來就來，打亂賽事行事曆，今年賽季僅打了4站就喊卡。

回顧初次踏進澳網賽場墨爾本公園，吳芳嫺眼睛發亮，「整個氣氛和待遇都很不一樣，包括有車子接送，選手每天也有100澳幣供餐，吃都吃不完。」

但生涯首場大滿貫賽登場地另吳芳嫺、李亞軒有些措手不及，當時澳洲野火肆虐，李吳配賽程自下午2點等到晚上7點，當時以為遇雨場地泥濘延賽，已換裝準備返回下榻飯店，卻又臨時被通知要上場，加上對手又是澳網新科球后21歲美國女將珂寧（Sofia Kenin）、前世界女雙冠軍瑪泰克•史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），讓李吳配難以發揮。

「珂寧的底線強勢，瑪泰克•史丹絲則是網前截擊、吊高球技巧出色，特別是我方發球都給予很大壓力。」吳芳嫺直呼，瑪泰克•史丹絲的氣勢凌人，也是她最想學習之處，李亞軒也跟吳芳嫺相約，「大不了今年再打一次外卡賽。」

休賽期間吳芳嫺加強最弱的體能和爆發力，上個月起也開始和詹詠然／詹皓晴展開一周2、3天練球，「前輩都會分享該怎麼站位、怎麼處理球，特別是我的反拍截擊沒那麼好，蠻有收穫的。」