聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫盃網球／「大小詹」幫特訓 新星吳芳嫺休賽勤練功
年初和李亞軒首闖澳網女雙會內賽，20歲網球新星吳芳嫺，今年賽季前景看好，未料受新冠肺炎疫情攪局，只能留在台灣訓練，不過前輩「詹家姊妹」捎來問候，這幾個月來幫忙特訓，成為她的意外收穫。
109年球星防疫盃全國網球錦標賽，25日起在台北網球中心登場，沒有參加單打的吳芳嫺，今日現身網球中心找朋友們敘舊，預計雙打賽事將出賽。她去年底和李亞軒先在海碩女網雙打稱后，澳網亞太區外卡賽女雙更一舉奪冠，生涯首闖澳網女雙會內賽，寫下新頁。但疫情說來就來，打亂賽事行事曆，今年賽季僅打了4站就喊卡。
回顧初次踏進澳網賽場墨爾本公園，吳芳嫺眼睛發亮，「整個氣氛和待遇都很不一樣，包括有車子接送，選手每天也有100澳幣供餐，吃都吃不完。」
但生涯首場大滿貫賽登場地另吳芳嫺、李亞軒有些措手不及，當時澳洲野火肆虐，李吳配賽程自下午2點等到晚上7點，當時以為遇雨場地泥濘延賽，已換裝準備返回下榻飯店，卻又臨時被通知要上場，加上對手又是澳網新科球后21歲美國女將珂寧（Sofia Kenin）、前世界女雙冠軍瑪泰克•史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），讓李吳配難以發揮。
「珂寧的底線強勢，瑪泰克•史丹絲則是網前截擊、吊高球技巧出色，特別是我方發球都給予很大壓力。」吳芳嫺直呼，瑪泰克•史丹絲的氣勢凌人，也是她最想學習之處，李亞軒也跟吳芳嫺相約，「大不了今年再打一次外卡賽。」
休賽期間吳芳嫺加強最弱的體能和爆發力，上個月起也開始和詹詠然／詹皓晴展開一周2、3天練球，「前輩都會分享該怎麼站位、怎麼處理球，特別是我的反拍截擊沒那麼好，蠻有收穫的。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言