防疫盃／台灣網球競爭強！16歲紐西蘭籍Tina全家來台

在紐西蘭幾乎沒對手，紐西蘭籍的16歲小將Tina Marie Li，去年全家移居台南善化，專程來台拜師學網球。Tina Marie Li表示，台灣網球選手相較紐西蘭盛行，選手強度也強，能互相切磋，未來也想朝職業夢想邁進。

Tina Marie Li雙親自中國移民紐西蘭，她則是在紐西蘭出生、長大，8歲接觸網球是誤打誤撞，她笑說，「跟爸媽走在街上，剛好旁邊有網球場，就直接進去學，一學就很喜歡。」

在紐西蘭網球並不盛行，ATP排名前500名也沒有紐西蘭選手，網球員少之又少，Tina Marie Li遭遇瓶頸，雙親決定舉家來台，在台南善化定居，Tina Marie Li也在安定國中就學。

「雖然紐西蘭球場不錯，但打來打去都是一樣的對手，所以才會想來，接受訓練提升球技。」Tina Marie Li喜歡網球到什麼程度？她兩年前右手手肘動刀修補軟骨，休息一年才重返球場，但傷勢阻止不了她。

去年參加U18全國賽，168公分的Tina Marie Li今年「越級打怪」挑戰全國排名賽，會前賽8：4擊敗林立心晉級次輪，次輪不敵鄭絜心。Tina Marie Li最欣賞去年在美網擊敗前球后小威，一戰成名的19歲的加拿大新星安德里斯庫（Bianca Andreescu），「她的打法多變、小球、上網出其不意，而且心態特別好，是我學習的對象。」