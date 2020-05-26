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網球／大滿貫閉門打？ 兩屆溫網冠軍反對

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
克薇歐娃。 美聯社
克薇歐娃。 美聯社

今年溫布頓因新冠肺炎取消，原本本周登場的法網也延到9月，但和8月底登場的美網能否順利舉行仍是未知數，兩度溫網得主、捷克女將克薇歐娃（Petra Kvitova）坦白說出心中想法，她直言，「閉門」舉行不如取消。

先前「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）就曾表達反對大滿貫閉門的個人看法，30歲的克娃也附和說，自己已有年紀，當然也希望在大滿貫舞台作戰，但若是沒有觀眾，不如取消，她說：「打大滿貫是件大事，觀眾是我們的動力，沒觀眾對我來說並不好，大滿貫不該如此。」

美網和法網狀況未明，本周布拉格倒是先自辦網球賽，共有8名男將和8名女將與會，克娃就是參賽者之一；這場比賽採閉門方式舉行，球員也被禁止握手，雖有主審和球僮，但球僮也不會將毛巾送到球員手中。

職網賽事受新冠肺炎影響，從今天3月就一路喊卡直到至少7月，克娃認為回到球場最大難關是找回節奏，她笑說：「我希望沒人期待我們有無與倫比的表現，因為可能會也可能不會發生。」戴著口罩出席記者會的她還補充說，至少比賽時不需要再戴上口罩。

女子組賽事在硬地球場舉行原本捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）原本也計畫參賽，但因背部傷勢退出，男子組賽事則是在紅土球場進行。

美網 法網 Roger Federer

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