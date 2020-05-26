網球防疫盃／赴美讀書兼顧球技 羅翊睿凌晨4點上課

前三次參加全國排名賽，一次奪冠兩度四強，羅翊睿高雄新莊高中畢業後，在家人的支持下決定赴美攻讀學位。受到新冠肺炎疫情影響，大學3月中宣布學生可返國改線上課程，不過為了因應美國時間，羅翊睿上課時間是台灣時間凌晨，得日夜顛倒。

19歲的羅翊睿，2018年拿下全國排名賽冠軍，高中畢業後來到轉職業或讀大學的分界點，適逢國際網球針對年輕球員限制提高，羅翊睿考慮過後，在家人的支持下決定赴美，拚美國學位，一方面美國網球競爭度也高，兼顧球技，考上堪薩斯州的威奇托州立大學（Wichita State University）。

「那時候有考慮要轉職業，但是後來想想這麼早轉職業，如果能夠取得美國大學獎學金，獲得學位畢業後，再衝刺職業也不遲。」羅翊睿表示為了考大學，整整花一年準備SAT，但赴美後才是考驗的開始。

「在美國球隊壓力很大，功課必須保持一定程度，不然沒辦法比賽，對獎學金也會影響。」因此羅翊睿除了練球的兩個鐘頭和上課、睡覺時間，其他時間都專注在課業。

這回因為疫情緣故，羅翊睿提前返台，也是他相隔1年再戰全國排名賽，「疫」外獲得比賽機會，晉級到會內賽的羅翊睿，賽前並未設定目標，「今年不好打，主要看內容上有沒有進步，朝自己想要的方向前進。」