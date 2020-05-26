防疫盃／網球特有「球員兼裁判」 考驗選手運動家風度

球員兼裁判，一般運動賽事幾乎不可能，但對網球選手而言是家常便飯，從國小起的賽事到全國排名賽，許多比賽都沒有主審，自小就考驗球員的「自由心證」，比風度也看重運動家精神。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽，25日起在台北網球中心登場，不過全國排名賽單打要到準決賽才會配置主審，全國U18排名賽則是全程無主審，計分、球界內界外，依照球員「眼見為憑」。

中華網球協會副秘書長、防疫盃裁判長王凌華表示，事實上，網球賽事會視級別、獎金配置賽事主審，也是依照國際網壇情勢，譬如ITF未來賽，同樣也要看獎金和賽事級別配置主審，一方面減少費用成本，一方面也是裁判人力考量。

執法逾20年資歷的戴裁判指出，「球員兼裁判」讓球員從小跟國際接軌，懂得算分，並及早熟悉規則，也訓練球員獨立自主。

沒有主審的比賽，兩面場地會配置一位巡場裁判，負責監控比賽以及突發狀況，然而球員因雙方計分有出入，球界內、界外判定起口角，還是屢見不鮮。