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格鬥／為6億元重返賽場 泰森復出格鬥強者邀約不斷

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
泰森。 美聯社
泰森。 美聯社

前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson），在近日頻頻上傳個人訓練的影片後傳出將重出江湖，今天紐約媒體也報導，已有公司願意提供泰森一張包含慈善捐款在內總計2000萬美元（約台幣6億元）合約，並開始積極為他尋找比賽對手。

現年53歲的泰森，儘管在2005年的生涯最終戰不敵麥克布賴德（Kevin McBride）後退休，至今已經長達15年，不過這段期間仍有不少好手希望能與這位拳擊界的傳奇人物一較高下，且其中不只有拳擊選手，還有來自各種領域的格鬥好手。

在近日泰森也頻頻上傳自己的訓練影片，並宣告準備於格鬥賽事中復出，根據「紐約郵報」今天的報導，一家名為Bare Knuckle Fighting Championship的公司將提供泰森一張包含慈善捐款在內共計2000萬美元的合約，該公司總裁佛爾德曼（David Feldman）說：「我認為我們知道要花多少代價，才能促成某些事情發生。」

而泰森也透露，確實有參加一場慈善格鬥賽事的計畫，且目前已經有幾名潛在對手，「我們有很多名單，有很多男人想要做這件事，現在我們正在與他們積極聯絡中，當那個名字被公佈時，你們都會感到不可置信，接下來一段時間我們會搞定這張合約。」

根據MMA相關媒體報導，包括前UFC明星歐提茲（Tito Ortiz）、沙姆洛克（Ken Shamrock）都非常渴望與泰森一較高下，而現年57歲的前世界重量級拳王赫利菲德（Evander Holyfield）也表示願意與泰森來一場三回合的慈善賽，過去兩人對戰時就曾爆發知名的「咬耳事件」，他說：「我會希望跟他打一場，和他再一次對戰，我絕對可以應付他，前提是泰森願意。」

歐提茲

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