網球／紐西蘭自辦職業賽 英國好手諾里參加

疫情獲得控制的紐西蘭，宣布將在6月將在奧克蘭舉辦職業網球賽，賽事將以閉門方式進行，並由Sky Sport以及Youtube頻道轉播，世界男單排名77名的英國好手諾里（Cameron Norrie）將與會。

台灣防疫盃全國網球錦標賽開打之際，位在南半球的紐西蘭網球賽也將自6月3日登場，展開為期三周的賽事，且112場比賽都會網路直播。

結束兩個月的封城，紐西蘭目前累計1500例確診、21例死亡，與澳洲都是疫情較輕地區，紐西蘭當局近日也解除隔離禁令，並為職業運動賽事重啟開綠燈。

賽事執行長藍柏特（Christophe Lambert）指出，對職業選手而言，沒有目標的訓練是不可能的。

由於紐西蘭沒有ATP500名以內的男網球員，因此也放寬給在紐西蘭當地的職業選手參賽，包括英國好手諾里、紐西蘭出生轉籍日本的雙打好手麥克拉克蘭（Ben McLachlan）都將與會。

「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）日前也宣布將在巴爾幹地區舉辦「AdriaTour」巡迴賽，另外德國、美國也都在自辦國內賽，讓職業選手解悶。