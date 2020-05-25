網球防疫盃／今天不當Youtuber 廖皓辰成弟弟攝影師

網球場上的魔術師到現在成為Youtuber，廖家兄弟大哥廖皓辰，暌違10年再戰全國網球錦標賽，儘管自己並未晉級，但兄弟情深，場邊的他不得閒，成弟弟們的最佳攝影師，紀錄比賽精采畫面。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽台北網球中心登場，25日進行男子會前賽及會外賽第一輪賽事。「廖家班」大哥廖皓辰，相隔10年再戰全國排名賽。因為父親是網球教練，廖皓辰跟四個弟弟們同樣從小開始打網球，國三首度接觸到街頭魔術師萌生興趣，大學畢業後短暫當了幾年網球裁判，現在則是網球教練兼Youtuber。

影片剪接和聲音模仿全是自學的廖皓辰，現在在Youtube成立自己的頻道，頻道也不乏網球相關影片，這回全國賽自己賽程結束後，帶著手機腳架滿場跑，替弟弟們錄影拍攝精采鏡頭，成為場邊最溫暖的畫面。

現在廖皓辰打比賽偶一為之，今年也是他相隔10年再返回全國排名賽，輸贏早就不是重點，「從幼稚園開始學網球到現在，網球對我來說已經是終身運動了。」