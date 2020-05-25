聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球防疫盃／今天不當Youtuber 廖皓辰成弟弟攝影師
網球場上的魔術師到現在成為Youtuber，廖家兄弟大哥廖皓辰，暌違10年再戰全國網球錦標賽，儘管自己並未晉級，但兄弟情深，場邊的他不得閒，成弟弟們的最佳攝影師，紀錄比賽精采畫面。
109年球星防疫盃全國網球錦標賽台北網球中心登場，25日進行男子會前賽及會外賽第一輪賽事。「廖家班」大哥廖皓辰，相隔10年再戰全國排名賽。因為父親是網球教練，廖皓辰跟四個弟弟們同樣從小開始打網球，國三首度接觸到街頭魔術師萌生興趣，大學畢業後短暫當了幾年網球裁判，現在則是網球教練兼Youtuber。
影片剪接和聲音模仿全是自學的廖皓辰，現在在Youtube成立自己的頻道，頻道也不乏網球相關影片，這回全國賽自己賽程結束後，帶著手機腳架滿場跑，替弟弟們錄影拍攝精采鏡頭，成為場邊最溫暖的畫面。
現在廖皓辰打比賽偶一為之，今年也是他相隔10年再返回全國排名賽，輸贏早就不是重點，「從幼稚園開始學網球到現在，網球對我來說已經是終身運動了。」
今日結束會前賽與會外賽首輪，晉級會外賽次輪名單：陳觀宇、廖飛雲、陳楷沁、林瑋、吳威震、羅翊睿、蔡宗翰、謝寧、白傑明、陳楷勳、陳廷宇、廖飛迪、曾科宸、林南勳、何陸、徐傳恩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言