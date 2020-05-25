女友慘遭公車輾過 網球國手忍一年淚崩：活得好累

網球國手謝政鵬女友，去年2月在文化大學校門，慘遭公車右轉撞擊，命喪輪下，當時人在法國出征ATP250馬賽網賽（Open 13 Provence）的謝政鵬，得知消息難掩傷痛，在社群媒體上哀悼，至今依然走不出傷痛，在臉書寫下「最後我還是崩潰了，兩年前的今天第一次看妳是笑的那樣的開心，我的淚就這樣莫名的流下來停不了，留下的人真的活得好累」。

謝政鵬女友就讀文化大學運動與健康促進學系，外型亮麗，兩人經常在社群軟體曬恩愛，留下多次出遊照，案發當時，謝政鵬正在法國參賽ATP250馬賽網賽，得知女友噩耗心情受到影響，並在社群媒體上哀悼「老天爺接二連三的從我身邊奪走我重要的人⋯這玩笑會不會太大」。

謝政鵬發文表示，在前往太魯閣路上，因為路況不熟就開到了兩年前與女友一起到過的大溪，而這個地方正好是和女友第一次離開台北出遊的地方，因為是女友第一次跟異性離開台北去外面玩，所以他特別記得這一天，兩人還特別訂了男友日，約定每年都要一起重遊。

事發兩年後，謝政鵬感慨，自從女友出事之後就沒再來過這邊拜拜，這一年回台灣後常常自己駕著車遠遠看著寺廟，原以為靜靜的在那看著就好了，這天卻到了廟裡拜拜點燈，最後還是崩潰了「兩年前的今天第一次看妳是笑的那樣的開心，我的淚就這樣莫名的流下來停不了，留下的人真的活得好累…」。網友也紛紛為他加油打氣「保重，人生還是要繼續下去，她一定希望你過得很好的！」、「加油，你還有很多人關心你，她也還在其他地方關心你」、「加油放寬心，一切都會過去的」。