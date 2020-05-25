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網球防疫盃／教練廖飛迪很「斜槓」 新竹教球兼Model

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
廖家兄弟今日5缺1，廖飛迪（右一）與廖飛雲（右二）是雙胞胎。記者林宋以情／攝影
廖家兄弟今日5缺1，廖飛迪（右一）與廖飛雲（右二）是雙胞胎。記者林宋以情／攝影

平日在新竹擔任網球教練，27歲的廖飛迪仍年年固定參加全國網球錦標賽、台塑盃網賽，透過比賽尋求新刺激，擔任網球教練外，他與雙胞胎哥哥廖飛雲也是平面模特兒，豐富人生經驗。

廖飛迪是新竹網球「廖家班」，家中5兄弟都是網球專長，老么廖飛迪即便三年前轉任教練，不過北部全國賽、台塑盃都能見到他與廖飛雲的身影，固定一年打四站，母親也會陪伴在側，出來看愛子比賽旅遊當作享受。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽也是廖飛迪今年首站，儘管國內網賽稍受到疫情影響，不過廖飛迪透露，由於國外疫情嚴重，因此也有不少「海歸派」返台，反而網球教學課程排滿滿。

「很多在美國讀大學、高中的返台躲疫情，所以學生反而變多了，但還是要抽空比賽。」對廖飛迪而言，比賽已經沒有壓力，反而是種樂趣。

今日會外賽，廖飛迪4：5（5）、4：2、10：7逆轉勝傅弘霖晉級次輪，廖飛迪賽後笑說打到腿軟，「但教學累了、疲乏的時候，比賽能回到選手的感覺。」

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