羽球／復賽打頭陣 台北公開賽喊為難

世界羽球聯盟（BWF）上周公布公布世界巡迴賽下半季賽程，屬BWF超級300系列的台北羽球公開賽成9月復賽的第一場賽事，主辦單位中華羽球協會需在本月底前向BWF提交賽事計畫及章程，6月初BWF公布賽事報名資訊。

但中華羽協對於2020年台北公開賽能否如期舉辦表示憂心，中華羽協表示，賽事前的籌備會議已超前部署防疫計畫，並呈交體育署與中央疫情指揮中心進行評估指導，一切將遵從國家政策決議。

中華羽協秘書長李侑龍表示，今年受新冠疫情衝擊，各產業影響甚鉅，台北公開賽面臨經費籌措困境，不但企業贊助嚴重減少、觀賽人數受限也將影響門票收益，且國際裁判薪資調漲及檢疫隔離相關費用都是支出，恐怕難以負荷。

李侑龍提到，若真的因疫情導致無法舉辦，BWF不會有罰責問題，「但還是希望能舉辦，台北羽球公開賽舉辦那麼久了，又是半年來第一個比賽，大家都在看，但今年贊助減少，辦可能虧損一、兩千萬，真的很為難。」

除了經費問題，外國選手、教練及工作人是否能順利入台參與賽事也是問題所在，目前待主管機關指導確認，中華羽協預計本周會先和體育署開會，同時提交章程，再依疫情指揮中心指示決定比賽走向。