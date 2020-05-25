網球防疫盃／欣賞納達爾鬥志 傅弘霖懷抱職業夢

109年球星防疫盃全國網球錦標賽今日台北網球中心開打，會前賽率先登場。我國網壇未來之星，18歲小將傅弘霖第三度挑戰全國排名賽，10年前父親領他進網球世界，未來也希望能朝職業球員邁進。

傅弘霖從小就高人一等，擁有189公分傲人身高的他，從小二起受到父親影響開始打網球，「從原本一周一天到後來一周練三天，小三、小四開始打比賽後也越來越有興趣，可以到處比賽，交朋友。」

去年高雄新莊高中獲得兩年一度的世界中學生網球錦標賽代表權，前進義大利，打下團賽亞軍是傅弘霖難忘的經歷，「那是第一次去歐洲比賽，也是第一次代表國家出賽，是很棒的經驗。」

從14歲就挑戰U18全國錦標賽，傅弘霖自16歲轉戰全國排名賽，與國內排名好手對抗，「越級打怪」已經是他的日常，早熟的他最欣賞西班牙「蠻牛」納達爾的鬥志，以及對比賽的執著。

這回全排賽從會前賽打起，會前賽二連勝晉級會外賽，可惜下午會外賽不敵27歲的廖飛迪，他坦言第三場體能稍微下滑，「但最重要的還是沒有展現想贏的企圖心，下周再來。」