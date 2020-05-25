高球／伍茲、米克森慈善賽 布雷迪成亮點

美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）和兩度拿下超級盃MVP的曼寧（Peyton Manning）合作，在經典對決技壓高球名將米克森（Phil Mickelson）和NFL傳奇球星布雷迪（Tom Brady），這場慈善賽共募得2千萬美元的新冠肺炎善款，過程中的「垃圾話」更讓比賽增色不少。

兩位美式足球球星的高球技術當然無法和伍茲及米克森相比，但曼寧是名人賽球場奧古斯塔俱樂部會員，布雷迪相形失色不少，不過卻也成轉播中最有「笑」果的球員。

比賽中4名球員都別著小型麥克風，可和轉播的NBA「惡漢」巴克利（Charles Barkley）及世界排名第4的湯瑪斯（Justin Thomas）互動，像標準桿3桿的第4洞，巴克利說布雷迪若能開球上果嶺，他就捐出5萬美元，結果布雷迪的小白球直接出界。

「我應該說，如果你能把球留在場內就好。」省下5萬美元的巴克利發表心得，布雷迪則回應：「嘿，美式足球賽季何時才展開？」

美國前「世界球王」凱普卡（Brooks Koepka）也加入下注行列，他說如果布雷迪前9洞抓下任何小鳥，他就捐出10萬美元，這項賭注最後又「加碼」了2洞，而布雷迪第7洞順利抓鳥，為特別慈善賽帶來10萬美元善款。

伍茲也特別和兩位不同領域的好手道謝，「這是我們的場子，我們靠這維生，我無法想像到美式足球場，從事他們平常做的運動。」

PGA預計6月11日重啟賽事，最近一次參賽是2月的伍茲表示背傷已無礙，已準備好迎接恢復的巡迴賽賽程。