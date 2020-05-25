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女生動起來 空手道文姿云、瑜珈老師李詹瑩女力1家1
台北市政府體育局連續第7年舉辦「運動知能系列活動及講座」，今年課程除延續去年女性及親子互動兩大主題，另增加飲食營養知能及幼童臨托服務，空手道選手文姿云、台大蛙后李詹瑩現身，示範基礎瑜珈動作，文姿云也以自身經歷，鼓勵家長在孩子成長的過程中一起嘗試不同運動。
2020台北市運動知能系列活動及講座共計規劃30場女性及20場親子的運動課程，除了包含動態的身體活動，也設計結合飲食與營養指導，時段安排於平日夜間及週末辦理，鼓勵各年齡層女性及大、小朋友一同參與，促進家庭情感。
空手道選手文姿云，從小喜歡嘗試不同運動，成為空手道專項運動員後很少有時間與家人相處，但還是把握休假期間與父母一起爬山運動。
今年親子互動課程更新增多元球類運動，並與許多知名師資團隊合作，包含世界棒壘總會推廣的MINI Baseball、中華袋棍球運動協會、天母足球俱樂部，另也設計幼童肢體及體能發展的體操及律動課程，規劃全家共同參加。
曾為游泳國手的台大蛙后李詹瑩，已有多年瑜珈教學經歷，並擔任本年度運動知能講座瑜珈老師，特別針對女性在意的問題，設計塑身與舒緩瑜珈。
李詹瑩表示，本次多元的課程及講座，包含動態的熱舞、拳擊有氧、飛輪、肌力訓練及舒展筋骨的皮拉提斯，並邀請專業物理治療師設計孕期中後的舒緩運動，提供孕媽媽們更多安全的運動選擇。此外，部分課程更提供「愛運動的女生最美」攝影服務，聘請專業攝影師捕捉運動美的瞬間，於課後提供參與者留念。
課程皆配合政府防疫政策，採實名制登記、確實測量額溫與酒精消毒等措施，課程於5月25日起開放6月份課程報名，相關資訊請上：https://www.facebook.com/allcrazyforsport/
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