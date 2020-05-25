高球／慈善募款抗疫 老虎伍茲擊敗老對手米克森

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在慈善賽擊敗老對手米克森（Phil Mickelson），聯手募集2000萬美元（約新台幣6億）用作對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

路透社報導，這次在佛羅里達州的慈善賽，由高爾夫球員搭配美式足球選手進行，老虎伍茲、米克森分別與美式足球聯盟NFL兩位傳奇四分衛曼寧（Peyton Manning）、布雷迪（Tom Brady）搭配。

比賽前9洞採最佳球比洞賽，後9洞則是輪流擊球接力完成。曾獲15座大賽冠軍的伍茲，和兩度「超級盃」（Super Bowl）得主曼寧，在前9洞贏了3洞。

伍茲的強力開球、曼寧穩定推桿搭配下，兩人取得領先，但5次奪下大賽冠軍的米克森和6次贏得超級盃、4次獲選超級盃最有價值球員（MVP）的布雷迪，在贏下第11洞和第14洞後，將落後追到剩下1洞差距。

但在天色漸暗之際，伍茲在第18洞推進一記短推，讓比賽勝負定調。

伍茲說：「我們齊聚在這裡，好為那些受到嚴重影響的人募集2000萬美元。」

他笑著說：「我要向曼寧、布雷迪脫帽致敬，這是我和米克森的地盤，我們賴以維生的工作，我無法想像要站上美式足球場，做他們平常在做的事。」