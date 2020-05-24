網球／愛打電玩到投資 22歲美將跨足電競產業

22歲的美國網將弗里茲（Taylor Fritz）年紀輕輕卻十分有投資想法，他宣布和旗下擁有多支電競隊伍的「ReTKGlobal」合作，從網壇跨足電競產業，他甚至還會和職業電競選手對戰，測試自己實力。

佛里茲目前世界排名24，他去年迎接生涯第一座ATP金盃，另外兩度打進決賽，成2015年轉職業後的「生涯年」；他今年也打進墨西哥網賽決賽才不敵「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），不過在網球賽事受新冠肺炎全面停擺後，他就展現電玩上的才華，奪下「在家大滿貫」特別賽事的冠軍，和搭檔賺進1百萬美元獎金。

這次佛里茲決定正式投身電競產業，他表示電競市場非常大，「我認為這是正確的時機點，也是一個機會，所以我投資。」他也透露，看過很多次電競隊伍倫敦皇家烏鴉隊的比賽，「我甚至和他們幾位成員交手過幾場正式的比賽，所以樂趣很多。」

網球和電競特性雖完全不同，但佛里茲認為兩者的職業選手其實有些相似之處，「因為如果你想在任何事情有一席之地，就需要花很多時間和努力訓練。」

佛里茲平時四處征戰也會透過電玩紓解壓力，要塞英雄、決勝時刻和國際足盟大賽系列都是他喜歡的遊戲，有時還會找其他職網球員一起在飯店房間對戰，他透露澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）是強勁對手，同胞薩克（Jack Sock）則是特別擅長要塞英雄。