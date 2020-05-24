足球／台中FUTURO退銘傳 龍頭之爭因雨延賽

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第一循環第七輪，銘傳大學今日迎戰台中FUTURO，台中FUTURO藉著陳庭揚上半場傷停補時頭錘破網，1：0擊敗地主銘傳，另役璉紅台體以1：0擊敗紅獅FC，讓紅獅FC苦吞7連敗。

今日由於梅雨影響，南部兩場賽事台灣鋼鐵出戰北市大同、高市台電對決航源FC龍頭之爭延賽，改至5月31日同場地同時間再戰。

台中太原球場登場的璉紅台體對上開季至今一勝難求的紅獅FC，開賽第31分鐘，璉紅台體陳俊廷輕鬆頭錘破網取得領先。握有領先的璉紅台體，下半場繼續對紅獅FC施壓，最終1：0獲勝。

銘傳大學與台中FUTURO一役，雙方前45分鐘互有往來，上半場傷停補時，陳庭揚在罰球區內接獲趙明修傳球漂亮頂進，率台中FUTURO取得1：0領先。下半場易邊再戰，雙方加快比賽節奏，但攻勢都被雙方守門員化解，台中FUTURO順利守成。