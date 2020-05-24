網球／紐約疫情嚴重 瓦文卡對美網舉辦沒信心

部分歐洲國家新冠肺炎疫情趨緩，美國疫情仍令人擔憂。三度大賽冠軍瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）就表示，即便各國陸續解封，依舊不看好美網能夠如期開打。

美國各州近幾周陸續解除居家隔離，然而確診人數仍是居高不下，單日再增逾2萬確診病例。「瑞士二哥」瓦文卡坦言，對於美網舉辦進度不抱持太大信心。

「現階段全球都逐漸解除封城，我們還是得靜觀其變，也必須要有長期的計畫。」ATP、WTA日前宣布延長停賽至7月底，瓦文卡也認為，至少8月之前不可能比賽，「我也高度質疑美網能否成行。」

美網5月初就傳聞考慮移師印第安泉網球花園（Indian Wells Tennis Garden）舉辦，且時間可能延後至11月，但至今尚未有任何官方公告。不過美國政府本周表示，為了盡速讓美國體育賽事重啟，將會放寬外國運動員的入境限制，除了美網以外，MBL、NBA以及PGA等職業賽事都能受惠。