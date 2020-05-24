網球／小威產後不若以往 班希琪：制霸不再

有「辛吉絲（Martina Hingis）接班人之稱」，瑞士女將班希琪（Belinda Bencic）近日接受訪問，表示女網已經不若過去由前美國球后小威廉絲（Serena Williams）主宰，時代正在改變。

23歲的班希琪目前世界排名第8，有感於日前「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）表示是時候讓ATP、WTA合併，資源整合，班希琪也認同，表示兩個聯賽會令人混淆，若男女賽事能一同舉辦是件好事。

不過她坦言，目前男網還是有超級球星如費德勒、約克維奇和納達爾，「女網則不盡然，小威不再主宰賽場。」

過去小威囊括23座大賽冠軍，但產後大賽首冠遲遲等不到，前一次大賽奪冠已經是2017年澳網帶球封后，然而小威產後四度挺進大賽決賽、四座亞軍仍舊是史上最多。

班希琪也談到東京奧運，儘管東奧因疫情延至明年，但她仍舊懷抱著明年與「費爸」攜手混雙的夢想，同時也將是她生涯首度登上奧運殿堂，「如果一切都能按照計畫，我會非常開心。」