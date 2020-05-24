自由車／仍擔心新冠肺炎 環丹麥賽取消

新冠肺炎衝擊全球，從8月中延期到9月的環丹麥自由車錦標賽確定取消，不過從6月底延到8月底的環法賽目前仍訂如期舉行。

環丹麥賽原本8月中登場，和國際自由車總會申請後延至9月1日到5日舉行，但最新消息是主辦單位為健康安全考量，仍做出今年賽事取消決定。

丹麥近兩周已陸續解封，包括學校、商店、餐廳和教堂等逐步開放，但旅遊禁令仍沒解除，何時開放也沒時程表，環丹麥賽的大會也表示無法讓所有參賽者先進行新冠肺炎檢測，也無法保證圍觀民眾能確保社交安全距離。

環法賽原本是6月27日至7月19日舉行，新的日期則是8月29日到9月20日；根據國際自由車總會月初公布的賽事新行事曆，比賽將從8月1日從義大利重新啟動。

丹麥新冠肺炎確診案例超過11萬，造成5百多人死亡，疫情狀況遠比法國好；法國確診案例已超過14萬，超過2萬8千人因染疫身亡。