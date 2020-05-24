網球／法國陸續解封 法網總監：所有徵兆都樂觀

法國網球公開賽究竟打不打得成？賽事總監佛蓋特（Guy Forget）近日向信心喊話，表示預計9月登場的年度紅土大滿貫賽，目前看來相當樂觀，但是否以閉門方式進行尚未確定。

原定本周開打的法網，因疫情延後至9月20日至10月4日舉行，隨著法國近兩周疫情減緩，法網總監認為對於賽事重啟是好兆頭。

法國近日確診人數和住院人數遞減，教堂清真寺也時隔多日重新開放，法網總監佛蓋特表示，可以想像接下來餐廳、酒吧也能陸續解禁，「現在所有的徵兆都朝著正面的方向。」

儘管如此，佛蓋特坦言1、2個月後的情勢仍難預料，「我們只能遵守政府所宣布的政策，但至少我們還是維持企圖心和樂觀，希望法網能夠在友善的環境下順利舉辦。」

日前法國總理菲力普（Edouard Philippe）宣布9月前禁止所有體育賽事，法網目前也正考慮開幕日自9月20日再向後延1至2周，以便和原定8月31日至9月13日舉辦的美網拉開間隔。

總監佛蓋特表示，目前正與ATP、WTA以及ITF密切合作，協調出下半季行事曆，「畢竟還有許多未知數。特別是紐約疫情遭疫情重創程度遠勝法國，他們將會在6月中宣布美網進度。」