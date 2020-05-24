PGA／官方發復賽指南 移動建議採包機防疫

隨著新冠肺炎疫情趨緩，暫時停擺的PGA將於6月復賽，22日PGA也公布了重啟賽事的計畫內容，在交通移動方面強烈建議球員和桿弟能盡量採取包機的方式，登機時除了應配戴口罩外，還必須先接受檢測，結果為陰性者才能搭乘。

根據之前PGA公布的復賽新賽程，復賽第一場賽事是6月11日開打的嘉信理財挑戰賽，為了迎接即將到來的賽程，賽會也在日前公布重啟賽事計畫內容，在長達37頁給球員的備忘錄中，強烈建議球員和桿弟能盡量採取包機方式進行移動。

該包機將會在比賽結束後的隔天早上出發，登機時人員除了需配戴口罩外，之前還必須接受新冠病毒檢測，檢測結果為陰性者才能登機，而作為包機的機型是最多可容納177名乘客的波音737，但屆時將只會開放114名乘客，主要是為了隔出社交距離，機票價錢每人600美元。