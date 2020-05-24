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西甲／西班牙總理肯首 6月8日後可閉門復賽
西甲復賽獲得最高層級同意，西班牙總理佩德羅（Pedro Sanchez）親自宣布，同意6月8日起閉門開踢，西甲主席特巴斯（Javier Tebas）表示規畫6月12日復賽，但確切日期還得等各球團通過才能公布。
「西班牙已經完成該做的，現在每個人迎向新世界，是時候把日常活動回歸生活。」特巴斯說道。不只西甲，西乙也將同時間重返賽場。
西甲上周陸續召回球員，本周展開團練，以不超過十人為限，而且除了練習時間外，每人都戴著口罩和手套。
西班牙自3月12日起暫停所有足球賽事，歷經兩個多月空窗，終於等到疫情稍緩，重新回到賽季的時機，特巴斯說，「很高興終於等到決案，這是球團、球員、教練和國家體育局的努力合作，我們不會疏於防備，遵照防疫指南是很重要的，確保疫情不會捲土重來。」
按照西甲原本的賽程表，明天就是最終比賽日，結果遭新冠肺炎中斷賽季，現在還剩下11輪賽事未進行，巴塞隆納是目前的領頭羊，以58分攻占榜首，皇家馬德里兩分之差尾隨在後。
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