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羽球／BWF新賽程公布11月排7場 台將更憂疫情未平穩
因應新冠肺炎疫情延賽，世界羽球聯盟（BWF）日前公布下半季修改後賽程，相較於四個月內安排密集廿二站，台將對疫情部分較為憂心，盼在疫情平穩情況下，能安全無虞參賽。
最新公布的修改賽程，扣除不屬於BWF世界巡迴賽的超級一○○賽，首站是九月一日登場的超級三○○台北羽球公開賽，九月還有超級五○○南韓賽、超級一○○○中國大陸賽、超級七五○東京賽，十月除了丹麥湯優盃還有三場世界巡迴賽，十一月更多達七場，且有數場賽事重疊，十二月則有三場含年終總決賽。
BWF秘書長隆德表示賽程表為初步架構，也是賽事重啟的基礎，他不否認目前很難預測各國入境限制何時解封，也會將所有選手安全作為復賽第一前提。至於東奧和殘奧資格是否調整，BWF審慎評估後再行公布。
國內好手對新賽程泰半都持保留態度，特別是目前全球疫情尚未平穩。周天成團隊物理治療師高敏珊指出，從凍結積分開始，團隊就持續預備出關後的賽事，不會在意賽事密集，「而是期待世界疫情穩定受控制，世界各地好手能安全無虞的參賽。」
李洋與王子維都是近日才會跟教練團隊做初步討論，目前仍會維持訓練計畫，以保持身體狀態為優先，李洋說：「當然希望BWF能有妥善的規畫和措施，否則出去比賽多少會擔心。」
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