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足球／國小世界盃八強出爐 經費補助做偏鄉學校後盾

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
台東成功國小挺進八強賽。圖／迷你足球協會提供
台東成功國小挺進八強賽。圖／迷你足球協會提供

第一屆國民小學世界盃全國足球賽今天進行16強淘汰賽，由於適逢周末，許多民眾趁著雨勢稍歇紛紛趕至現場外圍替參賽小選手加油打氣，各隊也使出渾身解數在攻防上執行教練下達戰術，因此使得賽事更加緊湊精采。

前幾年為了籌措出國比賽經費而帶領球隊賣玉蘭花聲名大噪的台東成功國小女足隊教練簡嘉弘，今年在教育部補助北上出賽經費不再需要賣玉蘭花了，在全校師生及家長大力支持下突破南投愛蘭國小包夾，踢進八強。

賽後簡嘉弘教練表示，以往全國賽事沒見過這麼多外地及離島地區球隊，今年在教育部及迷你足球協會舉辦的全國賽居然出現從未交手過的球隊，而且都非常難對付，對於球員及教練都是全新的考驗。

成功國小近年來球隊因為出色的成績使得家長願意繼續支持球隊的運作，也有企業願意贊助球員裝備，唯獨去外地出賽在交通及吃住上是筆不小的開銷，幸好這次有教育部的經費補助，使得球隊無後顧之憂能專心備戰。

來自花蓮瑞穗的瑞北國小女足隊一直以來都是全國冠軍賽的常客，前年更是奪下2018全學童盃足球錦標賽冠軍，今年在嚴重招生不足下依然有實力前進八強，教練表示這次全校六年級只有二位，其他都是五年級，靠著隊長江若晴指揮若定才以5：1擊敗對手晉級。

總教練林吉福是瑞北國小校友，他表示這次是抱著鮭魚返鄉的心態回鄉幫助母校，要不是有經費補助也無法帶隊北上順利參賽。

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