羽球／世羽聯公布新賽程 周天成、李洋這樣看

因應新冠肺炎疫情延賽，世界羽球聯盟（BWF）昨日晚間公布修改後賽程，相較於4個月22站的密集賽程，周天成團隊對疫情較為憂心，盼在疫情平穩情況下，讓各地好手安全無虞參賽，雙打好手李洋對出國比賽也持同樣看法。

BWF昨日公布最新賽程表，下半年度首場賽事為超級100的印度海德拉巴賽，但BWF世界巡迴賽（HSBC BWF World Tour）不包括超級100賽，世界巡迴賽首站將是9月1日登場的超級300賽台北公開賽。

就算扣除超級100賽，賽程安排仍相當緊湊，9月就塞進4場世界巡迴賽（台北公開賽、超級500南韓賽、超級1000中國大陸賽、超級750東京賽），10月除了湯優盃還有3場世界巡迴賽，11月更多達7場，且有數場賽事重疊，12月則有3場含年終賽。

對於BWF新賽程，周天成團隊物理治療師高敏珊指出，不會在意賽事密集，但期盼是在疫情平穩情況下，讓各地好手安全無虞參賽。

李洋則表示，下周才會跟團隊做初步討論，目前仍有許多未知數，當然希望BWF能有妥善的規劃和安排，否則出賽多半還是會擔心。