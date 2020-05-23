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網球／球王約克維奇自辦巴爾幹巡迴賽 汀恩、迪米特洛夫報名
繼德國、美國後，「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）宣布將在巴爾幹地區舉辦「AdriaTour」網球巡迴賽，世界第3汀恩（Dominic Thiem）、保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）都確定與賽。
由於職業網球賽事停賽至7月底，各地紛紛舉辦國內賽讓選手重拾比賽手感。約克維奇在推特宣布，6月13日起將在巴爾幹半島自辦巡迴賽，「很高興也很興奮能讓此賽事成行，感謝這地區所有人的協助。」
「AdriaTour」巡迴賽將在6月13日於7月5日於4個城市舉行，首站於約克維奇的家鄉塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）登場，之後依序前往克羅埃西亞城市札達爾、蒙特內哥羅、波士尼亞與赫塞哥維納的巴尼亞盧卡。
賽事最終將於7月5日在波赫聯邦塞拉耶佛（Sarajevo）舉辦約克維奇與德祖赫（Damir Dzumhur）的表演賽。
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