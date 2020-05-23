桌球／「一姐」鄭怡靜學跨欄一點就通 陳傑讚奇才

世界排名第8的桌球「⼀姐」鄭怡靜，日前與同樣在左營國訓中心的跨欄「一哥」陳傑跨界交流，陳傑在鄭怡靜的教導下，桌球技巧開竅，從沒接觸過跨欄的鄭怡靜，也被陳傑大讚協調性和過欄相當好，不愧是世界級運動好手。

鄭怡靜去年底和林昀儒攜手拿下混雙東京奧運門票，儘管東奧延至明年登場，選手仍在左營持續備戰。國⼩就曾參加過⽥徑比賽的鄭怡靜，日前首度挑戰跨欄，「傑哥說跨欄是⼀個需要節奏感和協調，這⼀點和桌球有點像，也能練習到⼀些平時比較練不到的肌⾁。」

陳傑對鄭怡靜也傾囊相授，並表示鄭怡靜的協調性、過欄都做得很好，笑說都懷疑是不是難度給太低，「起跑後7步跨欄的⽅式⼀說就懂，跨三個欄輕輕鬆鬆。」