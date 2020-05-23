羽球／每天比昨天更進步 王子維先拚排名重返前十

「每天比昨天的自己更進步一點。」這句話成為砥礪「羽球王子」王子維前進的動力，除了期待世界排名重返前十外，他也懷抱著球王夢。

東京奧運因武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延期一年，王子維並未因此鬆懈，他利用這段時間加強體能與肌力，進行完整的週期性訓練。

「剛好有這段時間就要好好把握，把自己訓練做好。」王子維認為，無論何時恢復比賽，要先將自己狀況調整好，隨時上場作戰。

在國訓中心日復一日、早出晚歸的訓練，王子維秉持著「每天比昨天的自己更進步一點」的信念，他透露，每當想賴床或跑步覺得喘時，他告訴自己，「再堅持一下，就可能進步一點，只要進步一點，就會比之前更好」，成為他持續向前的動力。

王子維曾在2017年世大運摘下羽球男單金牌，同年10月世界排名一度躍升至第10，去年首度參加羽球年終賽一舉挺進4強，成為台灣男單第一人，今年在BWF世界巡迴賽超級1000系列全英公開賽，首闖8強，目前排名第12。

王子維過去就懷抱著成為世界球王的夢想，至今仍未放棄，他希望，世界排名能持續前進，並重返前十，「因為你若不是第一，還有世界第一的目標可繼續往前走，希望可以走到第一的目標」。

王子維去年曾擊敗中國名將、前球王諶龍，也曾差點扳倒世界球王桃田賢斗，更在上季季末的印度西德莫迪羽球國際賽封王，終結冠軍荒，他期許自己未來表現更穩定，能晉級8強或4強，拿下更多比賽的冠軍。

王子維訓練之餘愛打電動 王齊麟李洋都是戰友

「羽球王子」王子維擁有鄰家男孩的氣息，受訪時總是帶著笑容，但他透露，自己不太愛出門，練習之餘喜歡打電動，而國中同學、羽球男雙好手王齊麟、李洋等人，也是他的戰友。

由於哥哥國小時是羽球校隊，也開啟王子維從小與羽球之間的緣份，儘管羽球訓練占據王子維多數的時間，但打電動自高中起成為王子維另一項興趣，也讓人趁機認識他私底下的另一面。

「很多同學都有打，氛圍還不錯，大家一起連線，互相聊天，一起共同作戰，或當對手、互相切磋。」王子維直呼：「（電動）是一般宅男樂趣。」

王子維、李洋、王齊麟都來自羽球名校台北市中山國中，王子維目前世界排名第12，王齊麟去年開始與李洋搭檔，目前是台灣第一男雙、世界排名第7，3人現階段都在國訓中心集訓，王子維透露，訓練結束後，除了會利用治療時間趁機進修英文外，也會和李洋、王齊麟一起打電動。

王子維曾在2017年世大運勇奪羽球男單金牌，當時曾讓父母與親戚在台北寧夏夜市輪流經營的胡椒餅舖爆紅，他透露，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，觀光客減少，近期胡椒餅舖生意不如從前。

目前人在國訓中心備戰的王子維，每月回家一次，為能與家人聊天或到處走走，他也會貼心地選擇父母休假時再返家。

儘管家中的胡椒餅舖經營多年，但父母未曾向王子維提過繼承家中胡椒餅舖一事，王子維倒是曾自己主動提起，他說：「隨便想的時候有想過，接這個也不錯，做一星期、休一個星期。」

不過，王子維的想法卻遭父親回絕，王子維說：「他（父親）回說，幹嘛去接這個，阿伯的兒子也要接，還有其他人也要接，那你（王子維）要怎麼辦？」

不只賣胡椒餅，王子維腦海中也曾浮現賣冰淇淋念頭，他解釋：「出國比賽到河邊或其他景點時，看每個人買冰淇淋的心情都特別好，賣的人因為生意很好，心情也很好。」

儘管王子維在言談中，不時會開些小玩笑流露出詼諧的一面，但在仔細思考未來卸下選手身份後的計劃，他認真地說：「應該想當教練。」